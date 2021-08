Mathieu Bock Côté rejoint la chaîne CNEWS à la rentrée

Mathieu Bock Côté, sociologue et essayiste, rejoint la chaîne d'information CNEWS à partir du lundi 23 août.

Il participera en tant que chroniqueur aux différentes émissions de débats sur CNEWS avant de lancer un nouveau rendez vous hebdomadaire “Il faut en parler” présenté par Thomas Lequertier à partir du samedi 28 août à 20H.

Chaque semaine, pendant une heure, Mathieu Bock côté et ses invités proposeront non seulement un décryptage de l’actualité mais aussi des grands enjeux de fond qui traversent notre temps, et qui heurtent toutes les sociétés occidentales, des deux côtés de l’Atlantique.

« Au fil d’analyses, d’éditoriaux et d’entretiens, il s’agira, pour emprunter la formule de Raymond Aron, de penser l’histoire qui se fait, de dévoiler, derrière le chaos des événements et le brouillard des controverses artificielles, les véritables enjeux, qui trop souvent, se présentent morcelés dans la vie publique Nous entrons dans une nouvelle époque il s’agira de la nommer pour apprendre à s’y situer, loin des idéologies obligatoires et du politiquement correct qui étouffent la vie des idées comme la vie de la cité » indique Mathieu Bock côté.



À compter du dimanche 29 août Mathieu Bock côté participera également à l’émission “Le grand rendez vous” présentée par Sonia Mabrouk, codiffusée sur CNEWS et Europe 1 à 10:00 en partenariat avec Les Echos.

Biographie

Mathieu Bock Côté, né à Montréal au Québec en 1980 est sociologue Ph D Longtemps chargé de cours dans plusieurs universités québécoises, il est chroniqueur au Figaro et au Journal de Montréal.

Mathieu Bock Côté est l’auteur de nombreux ouvrages dont « La révolution racialiste » (Presses de la Cité, 2021) « L’empire du politiquement correct » (2019) « Le nouveau régime » (2017) « Le multiculturalisme comme religion politique » (2016) « Exercices politiques » (2013) « Fin de cycle aux origines du malaise politique québécois » (2012) « La dénationalisation tranquille mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post référendaire » (2007)