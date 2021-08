“13h15, le samedi” : « Touchez pas à la Charentaise », ce 21 août sur France 2 (vidéo)

A (re)découvrir ce 21 août dans “13h15, le samedi” sur France 2 le reportage « Touchez pas à la Charentaise » signé Stéphane Dépinoy, Joseph Haley, Laura Lequertier et Clément Magnin.

C’est l’histoire du sauvetage d’une icône nationale ! La Charentaise ! Ce chausson douillet très « franchouillard », fameuse pantoufle inventée au 17ème siècle à partir de rebuts de feutres utilisés dans la fabrication du papier et de morceaux de tissus provenant des uniformes militaires, a failli ne plus être produite en Charente ! Il s’en est fallu de peu !

Il y a un an, la manufacture Charentaise était en effet placée en liquidation judiciaire, laissant sur le carreau une centaine d’employés. Mais Olivier Rondinaud, l’arrière-petit-fils du créateur de la célèbre maison fabricante de pantoufles, a décidé de reprendre l'activité.

Avec son partenaire, Michel Violleau, ils ont sauvé les machines et réuni une petite équipe pour fonder l’Atelier Charentaises à la Rochefoucauld. Non seulement, ils ne pouvaient se résoudre à voir disparaître un objet du patrimoine national mais en plus, ils sont convaincus qu’il seront portés par le retour du « made in France » .