“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français », 2 épisodes à revoir ce 22 août sur France 2

Ce 22 août, dans “13h15, le dimanche”, France 2 vous propose de revoir deux épisodes de la 8ème saison du « Feuilleton des Français ».

Pour sa série documentaire « Le feuilleton des Français » (saison 2020-2021), le magazine "13h15 le dimanche" est retourné dans la baie de Cancale pour retrouver Tomy, le plongeur-pêcheur à la main de coquilles Saint-Jacques dans les eaux bretonnes glacées.

Pour ce document, signé Julie Darde, Marc de Langenhagen, Jérôme Mars et Thomas Courcelle, direction les quartiers Nord de Marseille, où l’infirmière Asia vole au secours des étudiants en détresse, ainsi qu’à Aix-en-Provence, où la solidarité s’organise sur le campus.

Raymond, le boucher ambulant de 88 ans, continue ses tournées autour des Combrailles, commune du Puy-de-Dôme en Auvergne … Il commence toutefois à envisager de mettre la boucherie en vente.

Le couple de bergers formé par Aurélie et Julien a donc quitté les alpages des Hautes-Alpes, entre le Briançonnais et le massif du Queyras. Ils se sont installés dans la Loire pour reprendre une ferme et son troupeau de chèvres.

Retour auprès du docteur Patrick Laine, à Saulnot en Haute-Saône, où après trente ans d’activité, le médecin de campagne a pris sa retraite dans l’émotion générale. Il a décidé de léguer son cabinet médical à la commune pour attirer un nouveau successeur. Un geste rarissime…

A l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le docteur Mathias Wargon, patron du service des urgences, cherche des lits pour accueillir les patients atteints de la Covid-19 et tente d’apaiser la polémique sur la vaccination des soignants.