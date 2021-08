“Reportages découverte” : « Mon chantier, quelle galère ! », dimanche 29 août sur TF1

Habiter la maison de ses rêves est pour beaucoup le projet d’une vie. Un vieux manoir, une ferme à rénover, une demeure faite de bois et de paille, un chalet à la montagne, chacun son objectif. Pour des raisons économiques, par goût du défi ou pour mieux maîtriser leur chantier, certains décident de construire leur maison tout seuls. Une aventure à hauts risques, souvent synonyme de galère. Pendant un an, une équipe de “Reportages découverte” a suivi des hommes et des femmes qui ont relevé le défi de leur vie…

Valentin et Laetitia sont éleveurs dans le Cotentin. Avec plus de cent vaches et soixante-dix moutons, ils ont beaucoup à faire. Pourtant en 1998, Valentin a acheté un manoir du XVème siècle classé monument historique. Il y a tout à refaire. Après avoir retapé les dépendances, il s’attaque cette année au logis principal. Un chantier titanesque soumis à l’accord des Bâtiments de France. « On va reconstruire à l’identique les planchers intérieurs! Ça fait déjà vingt ans qu’on travaille sur le projet, mais il y a des cathédrales où le chantier a duré mille ans donc il ne faut pas trop se décourager ! Moi j’aime bien les défis ! » Valentin et sa famille sont lancés dans un chantier qui devrait les occuper encore pendant de longs mois.

Julien et Sabrina ont la trentaine. Cuisiniers de métier, ils n’avaient jamais utilisé une perceuse avant de se lancer dans la construction de leur maison avec vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Ils n’ont que 75 000 euros seulement pour mener à bien les travaux, difficile de rester dans le budget surtout avec si peu d’expérience. « Moi, je ne viens pas d’un milieu où on bricole beaucoup, je n’ai jamais travaillé dans le bâtiment ni rien ! Je découvre tout. On essaye de trouver des matériaux pas chers, mais on se rend compte qu’il y a souvent des défauts et cela entraîne des difficultés pour la pose ». Le chantier avance et le couple se rend compte qu’il devra peut-être revoir ses ambitions à la baisse

Loïc est un touche-à-tout. A cinquante ans, il semble avoir vécu plusieurs vies. Commercial, patron d’un hôtel-restaurant au pied des pistes de ski, il y vit à l’étroit avec toute sa famille. Une situation devenue intenable. Loïc a donc décidé de construire son chalet de A à Z. Il a déjà un peu bricolé et rien ne lui fait peur. Mais c’est la première fois qu’il se lance des travaux d’une telle envergure « J’ai quand même demandé de l’aide à mon beau-père, on veut construire un toit traditionnel savoyard, en tavaillons ! Et ça j’ai jamais fait ! J’ai l’habitude avec des tuiles mais pas avec du bois, mais on y croit, je dois être capable de le faire ! » La pluie et les orages sont ses ennemis dans la course contre la montre qu’il entreprend. Il doit tout terminer avant l’arrivée de l’hiver et des premières neiges.

Charline et son compagnon aiment les maisons anciennes chargées d’histoire. Ils ont eu le coup de cœur pour une longère en terre en Bretagne. Avant d’emménager, ils ont des travaux colossaux à entreprendre. Et un compte à rebours de taille : Charline accouche dans quatre mois. La maison doit être prête pour le bébé. Le timing est serré et les surprises vont se succéder « Il y a des jours où je me dis quand même qu’on est un peu fou ! Et puis il y a des jours où je me dis que ce qu’on vit c’est super chouette ! On est à soixante heures par semaine sur le chantier en ce moment. On devrait arriver à faire un truc bien! » Mais il vaudrait mieux que la naissance du bébé n’ait pas lieu avant terme, avec l’électricité, la plomberie et les deux chambres à finir, il y a encore du travail.