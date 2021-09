“Reportages découverte” : « 11 Septembre, une histoire française… », samedi 4 septembre sur TF1

Les attentats du 11 Septembre 2001 sont les plus meurtriers jamais perpétrés dans le monde. Leur impact a été colossal aux Etats-Unis mais aussi partout dans le monde. Jusqu’alors, aucun documentaire ne s’était intéressé à ses répercussions sur la société française, sur les Français. Et pourtant, si l’onde de choc a démarré dans les tours de Manhattan, elle a aussi frappé la France à distance avec une violence inouïe. Retour sur les faits grâce à des témoignages et des archives inédites mais aussi sur l’impact de cette catastrophe sur les Français.

C’était il y a 20 ans déjà. Les tours jumelles du World Trade Center s’effondraient… sous les yeux du monde entier… abasourdi. 20 ans après, les équipes de “Reportages découverte” ont recueilli des témoignages personnels… ils vont écrire la Grande Histoire du 11 septembre. Ils permettront, pour la première fois, de comprendre l’impact profond qu’a eu cet événement sur nos vies. Avec émotion, pudeur et réalisme. La première partie du film s’attache au récit des premières heures et des jours qui suivent le choc. Des Français témoignent du drame et de l’impact qu’il a eu sur eux. Il y a ceux qui étaient présents dans les tours ou à Manhattan ce jour-là, qui ont vécu le drame en direct, dans leur corps et dans leur chair. Puis ceux qui étaient, par millions, devant leurs écrans, sous l’emprise d’un flot ininterrompu d’images jusqu’alors inimaginables. D’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. Il y a aussi ceux qui étaient à la tête de l’Etat et qui ont dû rassurer et prendre les décisions d’urgence afin de protéger notre territoire. Des récits forts appuyés par des images d’archives pour certaines personnelles et inédites. La seconde partie décrypte l’onde de choc en France et son impact sur la société et sur les Français. Les témoignages évoquent l’empreinte laissée plus profondément dans leur vie tant au niveau personnel que professionnel. Mais cette tragédie a aussi eu un impact en termes politique, économique, sociétal et psychologique. En France, comme partout ailleurs, il y a un avant et un après 11 septembre. C’est l’histoire que raconte ce documentaire.