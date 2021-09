“Grands Reportages” : « Un été de rêve à Biscarosse », samedi 4 septembre sur TF1

Au fil des étés, elle devient toujours plus à la mode… Biscarrosse et sa plage de 15 km de sable fin. Une richesse qui permet à la station balnéaire de multiplier sa population par 10 chaque été, passant de 14 0000 à 140 000 habitants. Située à 35 kilomètres au sud du Bassin d’Arcachon, la ville a su séduire par son profil à la fois familial et sportif. Mais gérer un tel afflux de population n’est jamais simple. En trois mois les commerçants de la ville jouent leur année. Une équipes de “Grands Reportages” a suivi des Landais qui donnent tout pour que leur saison soit une réussite.

Julie et Christelle viennent d’ouvrir un magasin de location de vélos un peu particulier à moins de 300 mètres de la plage. Le fatbike - un vélo avec de larges roues - se pratique justement sur le sable. Mais l’activité est nouvelle pour les touristes et les gérantes doivent rembourser une partie de leur prêt à la banque dès le mois de septembre. Si le projet est excitant, la saison doit obligatoirement être bonne pour les jeunes entrepreneuses. Elles n’auront pas de seconde chance. « L’année dernière, l’un des loueurs a fait faillite, alors forcément cela ne rassure pas », explique Christelle.

Pour profiter de la beauté du littoral landais et de toutes les activités proposées, on vient parfois de loin. Cette année, la Belge Julie a convaincu sa famille de l’accompagner au camping de Biscarrosse où elle a ses habitudes. Une première pour sa sœur, Anne-Sophie, et ses enfants, qui vont découvrir cette pratique : « Nous c’est notre grande première, Julie nous a vanté les mérites de ce camping, on verra bien si c’est à la hauteur de ce qu’elle nous a dit ». Ici, la gestion est familiale, Jérôme et Nathalie, qui ont repris ce camping il y a 17 ans, préparent d’ailleurs déjà la relève. Pour leur fille, Lorena c’est une saison particulière. La jeune femme est pour l’instant chargée de changer les draps des bungalows de tout le camping : « Cela fait 4 ans que je m’occupe du ménage et des draps, il serait temps que j’évolue… » Ça tombe bien, car son père a décidé de la tester une partie de l’été sur un poste à responsabilité.

Cet été, c’est aussi une première pour Manon. A 19 ans, elle va faire ses premiers pas en tant que maitre-nageur sauveteur. Elle aimerait que ce soit le début d’une longue aventure et pourquoi pas en faire son métier. La jeune femme n’a pas choisi la facilité, car la plage de Biscarrosse et ses vagues peuvent receler des pièges particulièrement dangereux pour les vacanciers. Manon a d’ailleurs quelques appréhensions « Celui qui dit qu’il n’a pas peur c’est un menteur, mais je me dis qu’une fois dans le feu de l’action, l’adrénaline fera son effet ». Un test grandeur nature pour évaluer la motivation de la jeune femme et sa solidité face à des situations périlleuses.

Alexandre et Élisabeth se sont aussi lancé un pari. Après plusieurs années en tant qu’employés, le couple a repris la gérance du grand hôtel de la plage de Biscarrosse. « On a investi 100 000 euros de travaux, donc il ne faut pas qu’on se loupe pour cette première saison en tant que patron ». L’hôtel fait le plein, mais pour remplir leurs objectifs, ils doivent attirer plus de monde sur leur restaurant terrasse qui surplombe la plage. Pour cela, ils vont étrenner un nouveau chef, une nouvelle carte, et vont tenter d’instituer un nouveau rendez-vous, une soirée barbecue à laquelle, il faudra convaincre les clients de participer…