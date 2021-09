“L'été de 20h30 le dimanche” : « Un château sur la mer », ce 5 septembre sur France 2

Dimanche 5 septembre, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir le dernier volet de “L'été de 20h30 le dimanche”. Direction le phare de Cordouan, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde.

Le roi des phares veille sur les navires qui entrent et sortent de l’estuaire de la Gironde depuis quatre siècles. C’est le plus ancien phare de France en activité et le dernier à être habité en permanence par deux gardiens.

Ces amoureux du "Versailles de la mer", construit de 1584 à 1611, l’entretiennent au quotidien et le font visiter aux curieux qui viennent découvrir ce joyau méconnu du patrimoine mondial de l’architecture maritime.

Un reportage signé Vincent Nguyen, Matthieu Martin et Anthony Santoro.