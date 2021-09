“Reportages découverte” : « Un été à quitte ou double », dimanche 12 septembre sur TF1

Epidémie toujours présente, économie au ralenti, trésoreries à bout de souffle… Pour bien des entrepreneurs, cet été était celui de tous les dangers. Pourtant, un peu partout en France, certains optimistes se sont lancés dans de nouvelles aventures en pleine pandémie. Relancer un camping décrépit dans le Gers, ouvrir un glacier dans le Nord, ou construire soi-même son restaurant de plage en Bretagne… Pour ces audacieux, la saison estivale va être cruciale. Le succès de leur reconversion se joue en grande partie sur ces deux mois. Une période intense, pendant laquelle ils vont devoir affronter de nombreux imprévus : caprices de la météo, recrutement hâtif, ou alerte COVID peuvent suffire à tout remettre en cause…. Nous allons suivre des femmes et des hommes qui se jettent à l’eau le temps d’un été décisif !

A 24 et 26 ans, Adèle et Tanguy vont inaugurer leur premier restaurant de plage à Lancieux, dans les Côtes d’Armor... du moins, s’ils parviennent à le construire à temps ! « Nous faisons tout, y compris les fondations… C’est un peu notre bébé », se réjouit Tanguy. Pour atteindre en deux mois les 300 000 euros de chiffre d’affaires dont le jeune couple a besoin pour pérenniser sa nouvelle aventure, ils vont vivre à un rythme effréné : ils ont décidé d’ouvrir tous les jours, de 9h à 23h…

Philippe a tout quitté pour reprendre sur un coup de tête un camping dans le Gers. Envie d’être à son compte, besoin de verdure. « En septembre je l’ai visité, en octobre j’ai signé, en décembre, je m’y suis installé ! ». Mais cet ancien directeur d’une entreprise de nouvelles technologies dans le quartier d’affaires de la Défense à Paris n’avait pas imaginé l’ampleur de la tâche. Les infrastructures sont désuètes, et il croule sous les travaux de réparation au beau milieu de ses premiers clients…

Pour Etienne et Marie, l’été sera aussi un grand saut dans l’inconnu : ils ouvrent une boutique de glaces artisanales à Wimereux, sur la Côte d’Opale. « L’inauguration a lieu demain, et je suis juste en train d’apprendre à remplir les cornets ! On aurait dû les acheter en béton ! », s’amuse Etienne, ingénieur dans le BTP. La fragilité des gaufrettes n’est pas leur seul souci : dans cette station balnéaire du Pas-de-Calais, les aléas de la météo peuvent avoir des conséquences bien plus redoutables sur leur nouvelle activité.

Okérièle et Efévodé se lancent cet été dans l’un des secteurs les plus éprouvés par le Covid : l’événementiel. Dans un mois, les deux sœurs honoreront le tout premier contrat de leur nouvelle société : l’organisation d’un mariage de 130 invités, de A à Z. « Ce doit être le plus beau jour de leur vie, et nous n’avons encore aucune expérience ! Et pourtant, on ne peut pas se rater ! ». Problème : le domaine qu’elles ont racheté dans le petit village de Dumes en Aquitaine est loin d’être prêt… Entre improvisation et système D, ces dynamiques jeunes femmes repeignent, déblaient, clouent et vissent, pour être prêtes à temps...

Pendant trois mois, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi ces Françaises et Français qui travaillent d’arrache-pied quand vous êtes en vacances, et se donnent un été pour réussir.