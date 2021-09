“20h30, le samedi” : hommage à Jean-Paul Belmondo ce 11 septembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce premier numéro de la saison 4 de “20h30 le samedi” rend hommage à Jean-Paul Belmondo...

Actu > Mon Belmondo

Il y a le monstre sacré, la légende que la France entière pleure depuis une semaine. Et puis il y a un Jean-Paul Belmondo plus intime que racontent ses proches. Ses amis de quinze et de trente ans, des membres de sa famille ont accepté de raconter "leur" Bébel au magazine “20h30 le samedi”.

Bonus > Belmondo et le football

Jean-Paul Belmondo adorait le sport : le vélo, la boxe et surtout… le football. Avant de participer à la création du PSG, le comédien avait sa propre équipe : les Polymusclés !