“13h15, le samedi” : « Sous contrôle taliban », ce 11 septembre sur France 2 (vidéo)

A (re)découvrir dans “13h15, le samedi” ce 22 mai sur France 2, « Sous contrôle taliban » un document signé Francois Julien Piednoir et Nathanel Brun.

Les talibans ont remis la main sur Kaboul le 15 aout dernier. Kaboul, une ville qui n’a connu que coups d’Etat, occupation et bombardements depuis 1978. Un pays tout entier meurtri par la guerre.

“13h15, le samedi” revient sur 40 ans de conflits : du commandant Massoud aux chefs talibans, aujourd’hui au pouvoir… Ils viennent de dévoiler une partie de leur gouvernement, réaffirmant qu’ils appliqueront la charia, la stricte loi islamique.

Le second reportage diffusé est signé Grégoire Deniau et Matthieu Houel :

Le commandant Massoud, (et aujourd’hui son fils qui a pris la relève et les armes contre les talibans), avaient un rêve : un afghanistan libre, uni et souverain…

Il y a dix ans, “13h15, le samedi” s’était rendu dans l’une des régions alors encore contrôlées par des talibans, au nord-est de Kaboul. Une zone dangereuse où il est en général impossible de filmer. On y voit le réel pouvoir des talibans sur la population, et notamment sur les femmes et les petites filles.