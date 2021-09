Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 12 septembre dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

L’invitée de 20h30 : Vanessa Paradis revient au cinéma dans « Cette musique ne joue pour personne » et montera pour la première fois sur les planches dans « Maman » au théâtre Edouard VII.

L’hommage à Jean-Paul Belmondo de Richard Anconina qui lui-aussi fait ses premiers pas au théâtre dans « Coupable » au studio Marigny.

Le Live : Hollysiz présentera un extrait de son dernier album « Thank you all I’m fine ».