11 septembre 2001 : page spéciale dans LE 20H de TF1 samedi avec Anne-Claire Coudray

A l’occasion du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, l'information du Groupe TF1 se mobilise en proposant une programmation spéciale.

Comment le peuple américain vit-il cet anniversaire ? Quel est son état d’esprit alors que les troupes américaines ont quitté l’Afghanistan après vingt ans de guerre ? New York s’est-elle reconstruite plus haute, plus forte, qu’avant la tragédie ?

Pour répondre à ces questions, les éditions du week-end d’Anne-Claire Coudray proposeront une Page Spéciale dans LE 20H du samedi 11 septembre 2021.

Anne-Claire Coudray s'est rendue cette semaine à New-York afin de réaliser des interviews et présenter les « grands formats » qui nourriront cette page :

20 ans de guerre pour quel résultat ? Près d’un million d’Américain sont servi en Afghanistan et portent certainement le regard le plus critique sur ce conflit ( Axel Monnier ).





). Les victimes Collatérales. Pompiers, policiers, ouvriers : elles sont aujourd’hui plus nombreuses que les victimes directes, atteintes de maladies pulmonaires et de cancers ( Jérôme Garro ).





). La nouvelle Skyline de New York. En 20 ans, on n’a jamais construit autant de tours à new York. Plus d’une vingtaine. Elles ont profondément modifié la silhouette de la ville et témoignent de cette vitalité retrouvée (Jérôme Garro).

Enfin, Axel Monnier, le correspondant de TF1 aux Etats-Unis nous fera vivre les cérémonies d’hommage tout au long du week-end en direct de New York.

Page Spéciale 11 septembre : l’info augmentée

Lors de la diffusion de cette Page Spéciale, TF1 proposera aux téléspectateurs de flasher un QR Code en direct à l’écran. Une première en France qui a rencontré un large succès sur LCI mercredi 8 septembre lors du premier débat de la primaire écologiste.

Il donnera accès à des contenus enrichis: les coulisses du tournage, une visite en images de The Edge, le dernier gratte ciel de New York ; des interviews en version longue, un retour en archives sur les JT de l’époque et un dossier complet...