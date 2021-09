“13h15, le dimanche” : Belmondo / Delon « Mon meilleur ennemi » ce 12 septembre sur France 2

A voir ce 12 septembre sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, le document « Mon meilleur ennemi » signé Benoît Viudès, Frédéric Poussin et Marine Suzzoni.

Entre 1964 et 1985, ses films ont systématiquement dépassé le million d’entrées. Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre 2021 à l’âge de 88 ans, a pendant plus de vingt ans dominé le box-office en France. Une autre star a eu cette place particulière dans le cinéma français : Alain Delon.

De leurs débuts dans Sois belle et tais-toi (1958) à leur retour dans Une chance sur deux (1998), en passant par Borsalino (1970), les deux comédiens, l’un solaire et l’autre magnétique, ont tourné avec les plus grands réalisateurs. Deux légendes souvent au coude-à-coude

Dans ce document du magazine “13h15, le dimanche”, signé Morgane du Liège, Benoît Viudès, Frédéric Poussin et Marine Suzzoni, les portraits de deux légendes souvent au coude-à-coude dans leurs carrières respectives, au box-office ou dans le cœur des Français.

Le public a toujours aimé les opposer et la presse a même pris un malin plaisir à en faire des rivaux, mais qu’en est-il vraiment ? Deux stars racontées par ceux et celles qui les ont côtoyées dans le travail ou dans l’intimité.