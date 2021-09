“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des français », ce 19 septembre sur France 2

A voir ce 12 septembre sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, le 2ème épisode de la 9ème saison du « Feuilleton des français » signé Julie Darde, Cyril Zha et Vincent Martin.

Sur fond de campagne électorale pour la présidentielle de 2022, “13h15, le dimanche” va suivre celles et ceux qui entendent y participer et retrouver, dans ce contexte, les héros du feuilleton des Français : les jeunes boulangers Léa et Alexandre qui pour la première fois de leur vie ont pris deux semaines de vacances.. Victoire et sa start-up… ou encore Elsa et sa petite entreprise à Belle-Île-en-mer.

Après cet épisode, France 2 proposera « Calais, la dernière chance » signé Cyril Zha, Edouard Mounier, Patrice Brugère et Nicolas Berthelot.

Depuis le début de l’année la France dénombre près de 12.000 passages de migrants en direction de l’Angleterre et depuis quelques mois ces tentatives, qui ne se font plus via des camions mais via la mer sur des navires de fortune, se sont multipliées. La semaine dernière, le premier ministre Boris Johnson a accusé la France de ne pas agir pour éviter les tentatives de ces candidats à l’exil….

“13h15, le dimanche” a suivi les forces de l’ordre, les associations, les habitants de Calais et ces migrants qui rêvent d’une vie meilleure…