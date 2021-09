“20h30, le samedi” fête le retour du groupe ABBA ce 18 septembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” fête le grand retour du groupe ABBA...

Actu > ABBA, le retour

Après quarante ans de silence, le groupe suédois a annoncé la sortie d’un nouvel album, le 5 novembre 2021, et une série de concerts pendant trois mois à Londres, au printemps 2022. Les deux nouveaux titres sortis début septembre sont déjà dans le Top 10 des morceaux les plus téléchargés, en France et dans plus de 70 pays ! Alors, comment expliquer l’incroyable succès d’ABBA, le groupe qui ne meurt jamais ?

Bonus > Clara Luciani chante ABBA

L’univers d’ABBA, solaire et disco, continue d’infuser dans les nouvelles générations. Clara Luciani reconnaît par exemple leur influence dans son dernier album. Elle a accepté de faire une reprise en français du tube The Winner Takes It All pour “20h30 le samedi”…