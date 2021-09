Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 19 septembre dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Richard Malka, l'avocat des libertés, à l'occasion de la sortie de son livre "Le droit d'emmerder Dieu" (Grasset), 40 ans après l'abolition de la peine de mort en France

Sophie Marceau et André Dussolier viendront présenter le dernier film de François Ozon, "Tout s'est bien passé".

Flore Vasseur, réalisatrice, et Marion Cotillard, productrice, pour le documentaire "Bigger than us" autour de l'écologie, la justice sociale et l'accès des filles à l'éducation qui sortira au cinéma la semaine prochaine.