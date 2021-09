Primaire des écologistes : le débat Sandrine Rousseau / Yannick Jadot en direct sur LCI mercredi 22 septembre

Seule chaîne à proposer les deux débats de la primaire des écologistes, LCI donne rendez-vous mercredi 22 septembre à 20:45 pour le deuxième débat présenté par Ruth Elkrief.

En partenariat avec Le Figaro et Loopsider, le débat verra s'opposer Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, en lice pour le second tour de l'élection dont les résultats seront annoncés le mardi 28 septembre.

Première pour un média français : un QR Code pour accéder au Live des Vérificateurs

Mis en place lors du premier débat à la primaire des écologistes le 8 septembre dernier, le QR Code se présente comme une innovation majeure dans le secteur des médias.

Mercredi 22 septembre, les téléspectateurs pourront à nouveau flasher le QR Code, visible en bas à droite de l'écran, pour accéder au live des Vérificateurs, cellule de fact-checking de l'Info du Groupe TF1.

L'objectif de ce dispositif est simple : rétablir les faits sur des thématiques parfois complexes et très techniques sur les programmes de campagne des candidats à la primaire des écologistes.