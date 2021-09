“20h30, le samedi” : « La tornade Brigitte Bardot » ce 25 septembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” prolonge la fin de l’été à Saint-Tropez avec Brigitte Bardot, au début des années 1960...

Le jour où > Un riche Libanais veut construire un palais pour Brigitte Bardot

Brigitte Bardot fait l’effet d’une tornade à la fin des années 1950 avec sa sensualité à fleur de peau et sa façon bien à elle de casser les codes. Le film Et Dieu… créa la femme (1956), écrit pour elle, produit par Raoul Lévy et réalisé par son mari Roger Vadim, érige la jeune femme de 22 ans en icône d’une beauté insolente… et fait de Saint-Tropez, son village fétiche, un lieu de fête et de liberté.

A quelques milliers de kilomètres de là, au Liban, un riche homme d’affaires est fasciné par BB. Alors qu’il ne l’a jamais rencontrée, Jean-Prosper Gay-Para veut lui faire un cadeau qu’il espère inoubliable en lui construisant un palais des mille et une nuits, chez elle, sur la Côte d’Azur...

Bonus > Brigitte Bardot et la danse

Brigitte Bardot a toujours adoré la danse et depuis ses années au Conservatoire de Paris, elle n’a d’ailleurs jamais arrêté de danser.