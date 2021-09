“13h15, le dimanche” : « Des ours et des hommes » ce 26 septembre sur France 2

A ne pas manquer dans “13h15, le dimanche” ce 26 septembre sur France 2, la série « Des ours et des hommes » en quatre parties signée Patrice Brugère, Fred Capron, Mathilde Rougeron et Sarah Jung.

Cette série traverse de magnifiques paysages pour marcher sur les traces de l’ours. Un animal qui peuple les Pyrénées depuis des siècles et qui a disparu des autres montagnes françaises… Malgré l’interdiction de leur chasse en 1962, leur nombre a doucement décliné, notamment avec le braconnage, l’urbanisation, la construction de stations de ski, la destruction de forêts… Au début des années 1980, ils n'étaient plus qu’une petite dizaine.

L’ours brun a toujours eu une place importante dans l’imaginaire pyrénéen, entre crainte et fascination. Retour à Urdos, ce village de la vallée d’Aspe dans le Haut-Béarn, où Cannelle, la dernière ourse de souche pyrénéenne, a été tuée le 1er novembre 2004. Sa mort avait alors suscité en France une vive émotion. Un fait divers aux répercussions importantes, jusqu’à devenir une affaire d’Etat.

Peu après cet événement, le chef de l'Etat a lancé un programme de réintroduction. Cinq ours de Slovénie ont été relâchés dans les Pyrénées, mais ceux qui s'opposaient à cette opération s’en s'ont mêlés et ont tenté d'y faire obstacle. La fracture entre ceux qui sont favorables à cette politique et ceux qui se battent contre n’a jamais cessé de grandir.

Nicolas Hulot, devenu ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en 2017, en a lui aussi fait l’amère expérience. Il a cependant poursuivi la politique de réintroduction, car l’espèce est loin d’être sauvée, alors qu'en Espagne la cohabitation des hommes et des ours semble possible...

Alors que la présence des ours est une évidence pour tout le monde dans le massif des Asturies, en Espagne, cela fait encore débat en France. Dix-sept ans après la mort de l’ourse Cannelle, où en est la réintroduction de l’espèce dans les Pyrénées ? Combien sont-ils aujourd’hui ?

Elise est éleveuse et veut être optimiste pour l’avenir. Elle pense que tout le monde a sa place dans la montagne : les moutons, les éleveurs, les bergers... et les ours. On en compte aujourd’hui 64 dans les Pyrénées…