“Reportages découverte” « Syndics en questions », samedi 2 octobre sur TF1

En France, on compte 10 millions de logements en copropriété. Tous ces immeubles ont l’obligation d’avoir un syndic. Les propriétaires lui versent des charges. En échange de quoi, le syndic doit entretenir le bâtiment. Ces syndics sont souvent critiqués : 1 français sur 3 voudrait en changer. La plupart du temps à cause de simples négligences ou d’un manque de réactivité, mais parfois aussi pour des raisons bien plus graves. Pendant plusieurs mois, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi trois copropriétés qui dénoncent les pratiques de leurs syndics dans des affaires de natures très différentes. Chacun d’entre eux est bien décidé à faire valoir ses droits…

A Perpignan, l’histoire de Serge, raconte tous ces tracas du quotidien qui gâchent la vie de milliers d’habitants de copropriétés. Dégâts des eaux, cafards, peinture qui s’écaille… Cet ancien proviseur à la retraite juge son gestionnaire inefficace. « Le syndic ne nous écoute pas depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que l’on demande les mêmes choses et que l’on n’obtient rien ! » Pour mettre fin à la dégradation de sa résidence de plus de 150 appartements, il a décidé d’évincer son syndic lors de la prochaine assemblée générale. Il va présenter sa candidature comme syndic coopératif. Serge réussira-t-il à évincer son syndic, le plus gros de France ? Et s’il est élu, parviendra-t-il à calmer la colère des copropriétaires ? C’est sur ses épaules que pourraient reposer tous les problèmes de la copropriété…

En Bretagne, Caroline a dû quitter précipitamment son immeuble jugé dangereux. Cette mère de famille dénonce l’inaction de son ancien syndic. Son immeuble est rongé par un champignon qui attaque le bois. Les travaux de sauvegarde n’ont pas été réalisés malgré les alertes : « C’est un cauchemar ! Depuis 2008, je demande à ce que l’on fasse un entretien normal de cet immeuble ». Aujourd’hui, l’appartement de Caroline, dans lequel elle avait investi ses économies, ne vaut plus rien. Aidée de Christelle, à la tête d’une association de victimes de syndics, Caroline va tout faire pour sauver son toit.

En banlieue parisienne, l’immeuble de Franck est à la limite de l’insalubrité. Des travaux d’envergure ont été payés mais n’ont pas été réalisés. Son ancien syndic est soupçonné d’être parti avec l’argent, 380 000 euros. Dans cette histoire Franck va, de rencontre en rencontre, comprendre l’ampleur d’une affaire qui le dépasse : « Moi ce qui me met hors de moi c’est que ces gens-là peuvent passer à travers les mailles du filet pendant des années et des années parce qu’ils profitent du système... » Fausses factures, entreprises non payées… son ancien syndic aurait utilisé de nombreux procédés abusifs dans des dizaines d’immeubles. Franck et les autres copropriétaires veulent obtenir réparation et s’assurer que ce professionnel n’exerce plus aujourd’hui.