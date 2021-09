“Grands Reportages” : « Aventures en Tanzanie », samedi 2 octobre sur TF1

Zanzibar, Kilimandjaro, Serengeti, Massai… des noms qui sonnent comme une promesse d’évasion pour de nombreux Français. La Tanzanie, terre ayant fait rêver Hemingway et Arthur Rimbaud, s’impose comme une destination en vogue. Certains Français ont choi-si d’aller y chercher leur coin de paradis, le temps d’un séjour… ou pour toute une vie. Pendant plusieurs mois, les équipes de “Grands Reportages” les ont suivi dans cette quête d’un Eden africain… avec son lot d’aventures, de surprises, de rebondissements. Un voyage spectaculaire dans les somptueux paysages d’un des plus beaux pays au monde…

Alain et Lelia sont tombés amoureux de Zanzibar, une île au large de la Tanzanie. Ils ont même décidé d’y construire leur hôtel-restaurant. Mais les travaux sont loin de se passer comme prévu : le couple fait face à des problèmes administratifs qui vont les forcer à boule-verser leur projet. “Il y a toujours des galères, des imprévus, des dépassements de budget. Psychologiquement, il faut être solide”, raconte Lelia. Ces “touche-à-tout” vont rebondir avec une idée étonnante : se lancer dans la fabrication de fromages artisanaux…

Au fin fond de la Tanzanie, Margaux et son frère Lucas travaillent pour une association de protection des éléphants. Ils doivent gérer une situation compliquée : les pachydermes de la zone détruisent les récoltes des villageois et la colère ne cesse de monter dans ces régions reculées. “La tension est tellement importante que les gens en viennent à se demander s’ils ne vont pas tuer un éléphant. Si personne ne leur apprend à coexister, on n’aura plus d’éléphants dans quelques années”, explique Margaux. Les deux jeunes Français partent pour une mission périlleuse : cinq jours en pleine forêt sur les traces de l’éléphant responsable de la majorité des destructions dans la zone. Une aventure risquée, dans une nature hostile.

A Arusha, dans le nord de la Tanzanie, Virginie elle, a rejoint son compagnon Kelvin pour gérer sa propre agence de safari. Pour se différencier de ses concurrents, l’ancienne assis-tante sociale veut créer des circuits atypiques : “J’ai beaucoup de voyageurs qui ont envie de vivre quelque chose d’extraordinaire, que personne n’aura vécu, quelque chose de vraiment unique”. Pour mettre au point un nouveau circuit, Virginie se rend dans un bout de monde, à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Elle part à la découverte du Lac Natron et de ses milliers de flamants roses, mais elle veut aussi vivre une immersion dans une tribu qui n’a pas vu de visiteurs européens depuis des décennies. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Du parc national du Serengeti au célèbre cratère du Ngorongoro, Jérome, Sabine et leurs deux filles, accomplissent le safari en Tanzanie qui les fait rêver depuis plus de deux ans. Cette famille du Tarn et Garonne a dû annuler son séjour à deux reprises, à cause du Covid. Alors ils sont déterminés à en profiter. Leur objectif : voir les Big Five, les cinq mammifères les plus redoutés d’Afrique. “On va essayer de les trouver, et de profiter un peu de leur vie ici, des petits moments qu’on pourrait leur prendre”, commente Jérôme. Eléphants, lions, buffles, léopards, rhinocéros, viendront-ils au bout de leur quête ?

Tanzanie, en quête d’Eden nous raconte le parcours de ces français sur ces terres lointaines. Une aventure humaine mais surtout une belle leçon de vie, faites de rencontres culturelles improbables, avec en toile de fond la préservation de la nature, dans l’un des derniers para-dis terrestres de notre univers.