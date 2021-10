“13h15, le samedi” : « Se réparer » après un cancer, ce 2 octobre sur France 2

A découvrir dans “13h15, le samedi” ce 25 septembre sur France 2, le reportage « Se réparer » signé Thibaut Pomares et Thomas Courcelles.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, « Octobre rose », 13h15 le samedi a rencontré Maeva, Flore ou encore Jade qui ont toutes les trois vaincu le cancer du sein.

Elles y ont laissé un bout de leur corps, un pan de leur féminité que la chirurgie esthétique va réparer afin qu’elles puissent recommencer à vivre.

Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines : «13h15, le samedi...» et «13h15, le dimanche...» proposent chaque semaine des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales et les confidences des grands témoins.