“Reportages découverte” : « Les fantômes du Moulin Rouge », samedi 9 octobre sur TF1

Né en 1889, le Moulin Rouge est aujourd’hui le plus célèbre cabaret du monde. Mais en mars 2020, avec la crise sanitaire, comme tous les lieux de spectacles Français, il a dû fermer au public. Pendant plus d’un an, il n’était plus qu’un vaisseau fantôme. Recettes en berne, troupe éparpillée aux quatre coins du monde, réouverture sans cesse repoussée, le célèbre cabaret s’est battu pour sa survie. Pendant toute cette période cruciale et incertaine, une équipe de “Reportages découverte” a suivi les salariés et les artistes confinés, jusqu’à la réouverture tant attendue, il y a quelques jours à peine.

Marie, la chef-costumière, est l’une des seules à ne pas avoir quitté le navire pendant l’épidémie : « Tout est désert à l’intérieur, parfois j’entends même des petits bruits bizarres, ce n’est pas rassurant… ».

Janet, la maîtresse de ballet, l’âme du Moulin, a orchestré le retour de ses quatre-vingts danseurs et la reprise des répétitions à la mi-juin : « On voit la différence entre ceux qui sont restés ici où tout s’est arrêté et ceux qui sont dans les pays où les choses étaient ouvertes, nos danseurs canadiens ou australiens sont beaucoup plus en avance que ceux qui étaient en Europe ». Mais Janet mais pas du genre à baisser les bras… Ceux qui n’ont plus le niveau vont devoir travailler plus !

Alex, le meneur de revue d’origine roumaine, a couru près de 300 km chaque mois dans les rues de Paris pour garder la forme : « J’ai un certain âge, je suis plutôt en fin de carrière ; donc pour moi la récupération est plus difficile, l’idéal pour moi est de ne jamais arrêter ». Mais à vouloir toujours être au top… Alex va pousser un peu trop loin…jusqu’à la rupture.

Katrina, vingt-quatre ans, est rentrée se confiner chez elle en Australie, avec une vingtaine d’autres danseuses du Moulin Rouge. Auréolée sur place du prestige que confère le célèbre cabaret qu’elle venait tout juste d’intégrer, la danseuse n’a qu’un seul objectif : revenir à Paris et remonter sur scène : « C’était comme un rêve qui est devenu réalité, le contact avec le public, l’énergie, je suis tellement chanceuse d’avoir obtenu cette place, alors je suis impatiente de revenir en France ». Nous la suivrons, chez elle, en Australie.

Solène et Jonathan, les acrobates en rollers, ont été obligés de répéter leur numéro - l’un des plus spectaculaires de la revue - au milieu de leur salon. Le plus dur pour le frère et la sœur, acrobates depuis quatre générations, était de ne plus avoir de public pendant un an et demi : « Ce n’est pas la même chose quand on a des centaines de spectateurs, qui nous regardent, on a forcément cette énergie en plus, cette adrénaline, cette puissance… »

Audrey, la capitaine des danseuses, s’est complétement arrêtée de danser pendant un an et demi. Ce qu’elle redoute le plus, c’est la reprise du cancan, épreuve physique redoutable et emblème du Moulin Rouge depuis 130 ans : « S’il n’y a pas de cancan, ce n’est plus le Moulin Rouge, le cancan doit être réalisé à la perfection. »

Enfin, il y a Olga, la soliste d’origine kazakhe, une « figure » du cabaret de Pigalle. À trente-cinq ans, la danseuse-acrobate a décidé de quitter le Moulin Rouge, mais pas question de partir sans faire ses adieux sur scène. Elle a donc repris les répétitions avec tout le monde pour sa dernière : « Si je tombe, si je me rate le soir de ma dernière, ce sera la pire dernière du monde ! »

Après des mois d’attente, le rendez-vous a été donné à la troupe pour le grand jour, celui de la réouverture tant attendue du Moulin Rouge, avec l’espoir que les touristes du monde entier reviennent en masse à Paris.