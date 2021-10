“13h15, le samedi” : « Le “Grêlé” », ce 9 octobre sur France 2

A découvrir ce 9 octobre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Le “Grêlé” » signé Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Nicolas Berthelot.

Au « 36 » à la brigade criminelle, les enquêteurs l’avaient surnommé le « grêlé ». Il était recherché depuis 35 ans pour 3 meurtres et 5 viols…

François Vérove, 59 ans, marié, père de deux enfants, ancien gendarme et policier, a mis fin à ses jours et laissé une lettre dans laquelle il avoue avoir commis plusieurs crimes. Qui était-il ? Comment a-t-il pu se fondre dans le quotidien d’une vie tranquille pendant si longtemps ? Son suicide et ses aveux imprécis marquent ils la fin de cette affaire ? D’autres crimes pourraient-ils lui être imputés ?

13h15 le samedi a rencontré, notamment, le grand frère de Cécile Bloch, petite fille de 11 ans et première victime du « Grêlé ».