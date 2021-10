“20h30, le samedi” : « Tous superstitieux ? » ce 10 octobre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” fait une plongée dans l’irrationnel, en politique et dans nos comportements de tous les jours…

Le jour où > L’astrologue conseille le président

Dans les années 1980, Elizabeth Teissier est la reine des astres et du petit écran. Grâce à elle, l’astrologie, c’est-à-dire l’étude de l’influence des astres sur les comportements, pénètre dans tous les foyers et les Français deviennent accros à l’horoscope. Le premier d’entre eux, le président de la République François Mitterrand, consulte l’astrologue star : sur le gouvernement Cresson, la date de référendum du traité de Maastricht et même la guerre du Golfe. Elizabeth Teissier a enregistré ces conversations, souvent téléphoniques, avec l’accord du chef de l’Etat… et les a fait écouter à "20h30 le samedi"…

Actu > La peur du chiffre 13

Près d’un Français sur deux évite de poser le pain à l'envers sur la table, quatre sur dix refusent de passer sous une échelle et un sur trois d'ouvrir un parapluie dans une pièce ! Parmi toutes ces superstitions, il y en a une profondément ancrée : la crainte du chiffre 13. Cela porte d’ailleurs un nom, la "triskaïdekaphobie"… qui a même des conséquences économiques. "20h30 le samedi" se penche sur les superstitions qui entourent ce chiffre 13.

Bonus > Les grigris des personnalités

Focus sur les gestes fétiches ou les grigris des artistes, sportifs et autres personnalités.