“Reportages découverte” : « Dur, dur d'être un prodige ! », dimanche 10 octobre sur TF1

On les appelle « enfants prodiges », « petits génies » ou « surdoués ». Ils sont encore enfants mais ont un talent parfois supérieur aux meilleurs adultes. Inventeur, danseuse, pâtissière ou humoriste… Pendant plusieurs mois, une équipe de “Reportages découverte” a suivi quatre de ces jeunes virtuoses toujours à la recherche de la perfection.

Suzie, 14 ans, est l'un des espoirs de la danse classique française. Elle a chaussé ses premières ballerines à l'âge de 3 ans, et tout s’est très vite enchainé "J'ai commencé à gagner des prix dans des gros concours, et je me suis dit que c'était peut-être pas juste un loisir pour moi et que ça pouvait aller plus loin". Cette année, elle a été sélectionnée pour participer au Youth America Grand Prix, « les jeux olympiques de la danse classique », comme le résume sa professeure. Une compétition internationale qui réunira à New York les 150 ballerines les plus prometteuses de sa génération. L'adolescente, qui rêve de devenir danseuse étoile, brillera-t-elle sur scène ?

Hugo lui, n'a que 12 ans, mais cela fait déjà quatre ans qu'il réussit à faire rire, avec ses histoires d'enfant, un public qui a, au minimum, trois fois son âge. Rares sont les week-ends où le jeune comique n'assure pas la première partie de spectacles d'humour dans sa région. Mais cette fois-ci, sa professeure de théâtre a placé la barre encore plus haut : il va affronter pour la première fois des adultes lors d'un tremplin comique. "Ca me met le stress d'être en compétition contre des adultes. C'est sûr, on n'a pas le vocabulaire qu'ils peuvent avoir..." Une préparation plus que nécessaire pour assurer, quelques semaines plus tard, la première partie de l'un des comiques français les plus populaires... Jean Marie Bigard.

Il y a cinq ans, Lena, 15 ans, s'est découverte une passion pour la pâtisserie. Elle s'est formée seule dans la cuisine maternelle et réalise aujourd'hui des desserts dignes d'une professionnelle qui régalent sa famille et ses amis. "Juste en allant sur Internet, on peut apprendre à tout faire. Les gens montrent les techniques, comment ils font, moi je regarde plein de vidéos, je prends toutes les idées et ça marche." Des créations sucrées qu'elle affiche aussi sur les réseaux sociaux et qui lui ont valu ses premières commandes il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, elle fait face à un défi de taille : réaliser une pièce montée de trois étages pour un baptême, un dessert délicat et technique qu'elle n'a encore jamais réalisé... La jeune fille saura-t-elle se montrer à la hauteur de l'exigence de ses clientes ?

Amaury, 16 ans est lui un passionné d'électronique. Sur son temps libre, dans le secret de sa cabane, le lycéen invente une foule d'objets destinés à simplifier le quotidien, comme une boîte aux lettres connectée ou encore une alarme anti-parents... "Mon rêve, c'est que ce que je crée et ce que j'invente puisse servir à un maximum de personnes, donc si une de mes inventions peut demain être commercialisée et qu'un tas de monde s'en sert, ce serait génial." Il a donc décidé de s'inscrire au plus grand concours d'inventeurs de France, le concours Lépine. L'occasion d'obtenir un premier jugement professionnel sur son travail, et peut-être, de décrocher une prestigieuse médaille...