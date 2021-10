“Télématin” vendredi 22 octobre : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront par reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 22 octobre dans “Télématin” sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 22 octobre :

07:40 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Gabriel Attal, Porte-parole du Gouvernement, qui reviendra sur les annonces de Jean Castex jeudi soir au 20H de TF1 concernant la hausse du prix des carburants.

08:10 Interview d'actu : Maya Lauqué recevra Arthur Kermalvezen, président de l’association Origines.

09:00 Invités culture : Isabelle Gélinas & Patrick Chesnais seront les invités de Damien Thévenot & Maya Lauqué.