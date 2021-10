“20h30, le samedi” : « La Reine et les Stones » samedi 30 octobre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” propose une émission "100% British" avec deux légendes, les Rolling Stones et la reine Elizabeth II...

Le jour où > Les Rolling Stones sont envoyés en prison

En 2022, les Rolling Stones vont fêter les soixante ans de leur création… En 1967, le groupe existe depuis cinq ans déjà, mais l’establishment anglais regarde de travers ces jeunes rockeurs qui commencent à faire du bruit. Les tabloïds conservateurs et la police vont alors faire alliance pour envoyer les Stones derrière les barreaux, et, sans le savoir, vont les aider à façonner leur légende grâce à ce passage éclair en prison…

Actu > L’invincible Elizabeth II

La plus illustre des Britanniques, la reine Elizabeth II, 95 ans, a passé la nuit du 20 au 21 octobre 2021 à l’hôpital pour y subir des "examens préliminaires" avant de rentrer au château de Windsor. Sur avis médical, elle a annulé son déplacement à Glasgow pour la COP 26 sur le climat qui se tient du 1er au 12 novembre. Il n’en faut pas plus pour que toute l’Angleterre retienne son souffle. A son âge, l’invincible monarque peut-elle vraiment montrer des signes de faiblesse ? Impossible ! "20h30 le samedi" raconte la plus rock’n’roll des têtes couronnées…

Bonus > L’adieu à Charlie Watts

Après plusieurs reports de date, les Rolling Stones ont enfin entamé une nouvelle tournée aux Etats-Unis, mais il manque désormais le batteur historique du groupe, Charlie Watts, décédé le 24 août 2021, à 80 ans. Le 26 septembre, pour le premier concert du groupe à Saint-Louis, dans le Missouri, Mick Jagger a eu une pensée pour Charlie…