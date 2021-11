France 2 programme une soirée spéciale pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, France 2 proposera une soirée spéciale mercredi 24 novembre à partir de 21:05.

France Télévisions réaffirme et poursuit son engagement au long cours pour lutter contre ce fléau, et pousser chacune et chacun à agir et à réagir.

Cette soirée spéciale s’ouvrira par “Jusqu’à la garde”, premier long-métrage écrit et réalisé par Xavier Legrand, couronné par de multiples prix prestigieux en France et à l’étranger, notamment 4 César, dont ceux du meilleur film, de la meilleure actrice pour Léa Drucker, et le Lion d’argent de la meilleure mise en scène à la Mostra de Venise.

Cette œuvre sera suivie dans “Infrarouge” d’un autre film marquant inédit, « Amour à mort », réalisé par Eric Guéret.

Marie Drucker animera un débat à la suite de ce documentaire, qui donne la parole à sept femmes victimes de violences conjugales. Sept exemples de chemins de vie, de combat et de résilience, qui donnent de l’espoir et montrent que la parole est une absolue nécessité pour sortir de l’isolement et faire reculer la violence.

La soirée se poursuivra par la rediffusion du bouleversant documentaire « Féminicides, l’affaire de tous », coréalisé par Lorraine de Foucher et Jeremy Frey.

Pour donner le maximum d’impact à ce combat de société essentiel, l’ensemble des antennes linéaires et numériques de France Télévisions, les éditions d’information, plusieurs magazines et documentaires, en régions et en Outre-mer, seront à l’unisson de cette soirée spéciale et de la Journée du 25 novembre, afin de multiplier les éclairages, décryptages et prises de parole. Citons, entre autres, Ça commence aujourd’hui, Envoyé spécial, le documentaire « La maison des cimes » dans “La ligne bleue”.