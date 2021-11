“13h15, le samedi” : Le Ravenel, « L'histoire d'un naufrage », ce 6 novembre sur France 2

A découvrir ce 6 novembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « L'histoire d'un naufrage » signé Marion Banchais, Jerome Mars et Oktay Sengul.

Dans le cadre de l’opération du groupe France télévisions, Cœur Outremer, 13h15 le samedi revient sur L’histoire du naufrage du Ravenel.

Le 20 janvier 1962, quinze marins, jeunes et aguerris, disparaissent au large de Saint Pierre et Miquelon à bord du Ravenel, un bateau de pêche sorti des chantiers navals de St Malo. 60 ans plus tard, le mystère reste entier et le point de naufrage toujours inconnu.

Pour la première fois depuis longtemps, l’espoir renaît : le chalutier fait l’objet de recherches sérieuses, aidées par de nouveaux moyens technologiques.