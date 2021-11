“Grands Reportages” : « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », épisode 4, dimanche 7 novembre sur TF1

En France, ils sont seulement 500 habilités à tenir le marteau : les commissaires-priseurs. Et leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus nombreux et varié. Des millions d’objets changent ainsi de propriétaires chaque année sous le feu des enchères animées par les commissaires-priseurs. Des lots qui bien souvent ont une histoire. Les commissaires-priseurs sont les passeurs de ces histoires, ils rencontrent au gré de leurs recherches des vendeurs parfois nostalgiques, des acheteurs occasionnels et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour gagner l’enchère. Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des commissaires-priseurs qui vont enchainer des ventes toujours plus spectaculaires. Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, une série en 4 épisodes.

À Genève, en Suisse, les experts en vin Michaël Ganne et Julie Carpentier s'apprêtent à vendre 2000 bouteilles d'un cru exceptionnel de Bourgogne, la Romanée. À 10 000 kilomètres de là, à Singapour, des clients fortunés vont enchérir en espérant repartir avec l'un de ces flacons. Tous les yeux sont rivés sur les bouteilles de l'année 1865, le joyau de la vente : "On sent la tension, moi je suis au téléphone avec un client qui a le potentiel de ne pas se mettre de limite", relate Julie.

Elsa Gody, commissaire-priseur à Chartres, a quelques mois pour préparer une grande vente de motos de collection. Bien loin de sa spécialité initiale, l'univers poudré des poupées, la jeune femme va partir en quête de motos mythiques. Épaulée par un expert, Elsa fera la rencontre d'une famille entière de passionnés de deux roues mais aussi de particuliers qui acceptent, parfois à contrecœur, de se séparer de leurs belles mécaniques. "Dans certains cas, se séparer d'une moto, c'est se dire je ne suis plus jeune, je n'ai plus la force physique, je n'ai plus l'âge pour conduire cette moto. Elle est trop forte pour moi". Dans cette vente, des modèles exceptionnels de motos anglaises et américaines seront à l'honneur.

À Paris, la célèbre maison de vente aux enchères Christie’s est en pleine effervescence. Dans quelques jours, sa présidente en France, Cécile Verdier, va taper le marteau en simultané avec le commissaire-priseur star de Londres pour l’une des plus ambitieuses ventes de l’année. Trente et un tableaux de maîtres dont un chef-d'œuvre de l’artiste français Pierre Soulages seront proposés aux collectionneurs. « On fait venir un tableau des États-Unis pour être vendu à Paris. Il faut qu’il se vende, non seulement le plus cher possible mais qu’il se vende ! ». Les équipes réussiront-elles cette enchère stratégique ? De l’arrivée des tableaux, aux répétitions, Cécile Verdier et ses experts nous font pénétrer dans les coulisses de cette vente de prestige orchestrée comme un show télé.

Christophe Lucien, commissaire-priseur à Nogent-sur-Marne, va plonger dans l’univers des ventes judiciaires et des biens saisis aux délinquants et criminels présumés : « Il m’arrive dans mon métier de taper du marteau pour des ventes très insolites ! ». Il s’apprête en effet à mettre aux enchères un véhicule de luxe, des centaines de stylos aux plumes d’or et d’argent, et des chaussures de grande marque pour le compte d’un organisme d’État. Christophe Lucien fera-t-il flamber les enchères avec la pépite de la vente, la somptueuse voiture sportive, saisie à un homme suspecté de trafic de drogue ?