Retour sur Terre de Thomas Pesquet : Éditions spéciales sur France Télévisions les 8 & 9 novembre

À l'occasion du retour sur Terre de Thomas Pesquet, France Télévisions se mobilise pour faire vivre au public cet événement jusqu'à l'amerrissage au large de la Floride.

Suite au dernier report annoncé par la Nasa en raison de vents violents sur la zone d’amerrissage, Thomas Pesquet et ses coéquipiers de la mission Alpha quitteront lundi 8 novembre la Station spatiale internationale pour entamer leur voyage de retour sur Terre, après un séjour de plus de 6 mois dans la Station spatiale internationale.

France Télévisions propose une programmation spéciale.

Sur franceinfo canal 27 :

Aujourd'hui lundi 8 novembre, une édition spéciale dès 19:00 sur franceinfo canal 27, présentée par Lucie Chaumette avec Nicolas Châteauneuf, rédacteur en chef adjoint spécialiste des sciences.

Thomas Pesquet (ESA), AkihikoHoshide (JAEA), Megan McArthur et Shane Kimbrough (NASA) embarquent dans la capsule Dragon pour le début du retour sur terre. A l'aide de la réalité augmentée, Nicolas Châteauneuf, fera découvrir la capsule aux téléspectateurs et expliquera son entrée dans l'atmosphère.

Ils recevront des invités qui apporteront leur éclairage sur cet événement :

Elodie Viau, Directrice télécommunications et applications intégrées de l'Agence spatiale européenne (ESA)

Rémi Canton, Chef de projet de la mission Alpha au CNES

Jean-Loup Chrétien, astronaute.

Un direct sera également organisé depuis la Cité de l'espace à Toulouse, durant lequel interviendront de nombreux invités dont l’astronaute Philippe Perrin.

Mardi 9 novembre, de 04:00 à 06:30, nouvelle édition spéciale sur franceinfo canal 27 et sur France 2 présentée par Lucie Chaumette avec Nicolas Châteauneuf, pour suivre l'amerrissage de la capsule Dragon.

Sur France 2 et France 3 :

Les éditions d'information de France 2 et de France 3 reviendront sur les temps forts de ce moment historique dès 6h dans le 6h info, dans Télématin et dans les différents JT de la mi-journée, le 13h et le 12/13 et du soir le 20h et le 19/20.

Sur france.tv :

La plateforme france.tv proposera de découvrir ou redécouvrir la série documentaire "Le cosmos dans tous ses états" :

"Le cosmos dans tous ses états" enquête sur les phénomènes les plus impressionnants de l’univers, du mystère des trous noirs à l’histoire et à la puissance méconnue des étoiles en passant par le Big-Bang. Grâce aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les plus pointues, elle permet d'en apprendre davantage sur les théories classiques, mais aussi sur l’avancement et les enjeux des travaux en cours.