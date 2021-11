Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” revisite quelques duels mémorables, artistiques, mais pas seulement !

Le jour où > Michel Berger et Serge Gainsbourg s’affrontent en duel au piano

Ils sont peut-être les deux compositeurs qui ont le plus transformé le paysage de la chanson française dans les années 1970 : deux styles très différents, deux personnalités, pour deux univers musicaux aux antipodes l’un de l’autre.

En 1978, Maritie et Gilbert Carpentier invitent les deux artistes dans leur émission et cela donne un vrai moment de télévision, avec de la complicité mais aussi de la rivalité. Berger et Gainsbourg s’affrontent autour d’un piano… Un drôle de duel musical, avec un nom qui revient en filigrane, celui de France Gall, leur point commun…

Actu > L’écrivain Romain Gary veut défier Clint Eastwood

A l’occasion de la sortie en salles du dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho, voici une histoire vraie, totalement méconnue, et qui dépasse la fiction : le grand romancier français Romain Gary, l’auteur de La Promesse de l’aube, le seul écrivain à avoir obtenu deux prix Goncourt, a défié Clint Eastwood au pistolet, par amour pour l’actrice Jean Seberg…

Bonus > Le dernier duel politique à l’épée

Toutes les campagnes présidentielles ont leur lot de joutes oratoires… mais de quand date le dernier duel à l’épée en politique ? C’était en 1967, entre deux députés : Gaston Defferre, maire socialiste de Marseille, et René Ribière, député gaulliste du Val-d’Oise, ont ainsi croisé le fer…