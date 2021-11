“13h15, le dimanche” : « L'envol », portrait de Dorine Bourneton, ce 14 novembre sur France 2

A découvrir ce 14 novembre sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, le reportage « L'envol » signé Pierre Millet-Bellando, Clément Voyer et Sarah Jung

Le 12 mai 1991, quatre personnes sont à bord d'un Piper, un petit avion de tourisme. La météo est mauvaise, l'avion se crashe dans une forêt de sapin sur le flanc du Mont D'Alambre, dans le Massif Central. Tous meurent dans l'avion exceptée Dorine Bourneton, 16 ans. Elle passe 12 heures, seule dans la forêt, avant d'être secourue.

Quelques semaines après l'accident, elle apprend qu'elle est paraplégique, et passera sa vie en chaise roulante.

Après la douleur, la colère, elle décide de se reconstruire en devenant pilote d’avion et championne de haute voltige, où les risques sont décuplés.

Aujourd’hui, Dorine est la première femme handicapée au monde pilote de haute voltige et depuis 1 an, participe au développement d’un exo squelette avec lequel elle marche et retrouve la position debout.