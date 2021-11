“20h30, le samedi” : « Michel Polnareff, la légende » ce 20 novembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” plonge dans la légende Michel Polnareff...

Le jour où > Michel Polnareff s’enferme pendant 800 jours et 800 nuits

Michel Polnareff est un ovni dans le monde musical depuis ses débuts avec sa guitare sur les marches de Montmartre ou aux terrasses des cafés. Il refuse tous les cadres et fuit les étiquettes, mais obtient un succès fulgurant dès son premier titre en 1966 avec La Poupée qui fait non. Son look androgyne et ses textes prônant la liberté sexuelle lui attirent souvent les foudres de la presse.

Alors pourquoi cet homme qui déteste être enfermé dans des cases choisit-il de se confiner pendant 800 jours et 800 nuits dans un hôtel parisien, sans jamais en sortir ? De cette fameuse "période bleue" comme la désigne lui-même Polnareff naîtra Goodbye Marylou et l’album Kama-Sutra…

Bonus > Michel Polnareff recto verso

Michel Polnareff, c’est aussi le goût de la provocation, et d’une certaine radicalité. En 1972, l’artiste prépare son retour à l’Olympia en placardant son postérieur sur des affiches… dans tout Paris !