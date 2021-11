Marie-Sophie Lacarrau lance l'opération « Vos recettes de Noël » dans le 13H de TF1

Marie-Sophie LACARRAU, en association avec Marmiton, lance une toute nouvelle opération dans le JT de 13H : « Vos recettes de Noël » avec l'ouverture d'un site internet dédié, à partir du 22 novembre.

Des lundi 22 novembre, date du lancement de l'opération, les téléspectateurs découvriront sur le site www.vosrecettesdenoel.fr une selection de 15 recettes de Noël emblématiques de nos régions.

Chaque jour, le JT de 13H proposera de découvrir un reportage consacre a ces recettes, chacune d'entre elles réalisée par une famille de Français passionnés de gastronomie. Et ces recettes seront aussi proposées sur le site cuisine préféré des Français, Marmiton, associé a cette opération.

Parmi ces 15 propositions, les téléspectateurs et internautes seront invités à voter pour élire leur recette préférée, jusqu'au vendredi 10 décembre, date de clôture des votes.

Une semaine plus tard, vendredi 17 décembre, Marie-Sophie Lacarrau révèlera dans le 13H le nom de la recette qui aura recueilli le plus de suffrages. Elle se sera rendue sur place a la rencontre de la famille de la recette gagnante pour la cuisiner à leurs côtés. Et pour compléter le dispositif, Marmiton, qui accueille en moyenne 20 millions d'utilisateurs chaque mois, mettra à l'honneur en home page, la recette des fêtes élue par les téléspectateurs.