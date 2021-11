“20h30, le samedi” : « Joséphine Baker, l’héroïne » ce 28 novembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” se plonge dans l’histoire de Joséphine Baker et d’autres femmes résistantes qui sortent enfin de l’oubli.

Le jour où > Joséphine Baker s’engage dans la Résistance

Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker devient la première femme artiste et la première femme noire à entrer au Panthéon. Depuis la Révolution française, le monument honore la mémoire des grands personnages ayant marqué l’histoire de France : plus de 70 hommes y sont célébrés et, jusqu’ici, seulement 5 femmes. Joséphine Baker rejoint Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Simone Veil.

Comment l’artiste, née aux Etats-Unis, chanteuse et meneuse de revue est-elle devenue une héroïne ? “20h30 le samedi” raconte comment Joséphine Baker a pris tous les risques pour sa patrie d’adoption pendant la Seconde Guerre mondiale…

Actu > Rose Valland : la chasse aux tableaux et le château de Chambord

D’autres personnages féminins ont joué un rôle-clé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont parfois été gommées par l’Histoire. Comme Rose Valland, cette conservatrice de musée qui a pourtant sauvé plus de 60 000 œuvres d’art des mains des nazis. Elle a notamment aidé à exfiltrer La Joconde, dès 1939, en l’envoyant au château de Chambord ! Rose Valland inspire le cinéma. Le film Cœurs vaillants, avec Camille Cottin dans le personnage de Rose, sortira en mai 2022. Et nouvel espace permanent, Chambord 39-45 : Sauver un peu de la beauté du Monde, vient d’ouvrir dans le château.

Bonus > Les grandes oubliées

De nombreuses femmes ont compté dans toute l’histoire de France, mais les livres d’histoire les ont rarement retenues. La journaliste Titiou Lecoq en fait découvrir quelques-unes…