“13h15, le samedi” : « Pyrénées : quand l'ours attaque », ce 27 novembre sur France 2

A découvrir ce 27 novembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « Pyrénées : quand l'ours attaque » signé Yvan Martinet, Patrice Brugère, David Geoffrion et Oktay Sengul

“13h15, le samedi” propose un uetour sur un accident de chasse survenu en Ariège le 20 novembre 2021, lors d’une battue aux sangliers près du petit village de Seix, dans le massif du Couserans.

Un chasseur septuagénaire est posté en observation lorsqu’il aperçoit deux oursons. L’instant d’après, leur mère se jette sur lui, le saisit à la jambe et le traîne sur plusieurs mètres. Il tire et tue l’animal. Le parquet de Foix a annoncé, vendredi 26 novembre, l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "destruction d'une espèce protégée".

Et voilà la polémique relancée : l’homme et l’ours peuvent-ils coexister ? Fallait-il réintroduire l’espèce, pourtant menacée ? Des 64 ours recensés en 2020 dans les Pyrénées, une bonne partie se concentrent dans le Couserans, là où a eu lieu l’accident…

Le corps de l'ourse a été récupéré par hélicoptère, à plus de 1 200 mètres d'altitude, puis transporté par les gendarmes afin de réaliser une autopsie. Elle laisse derrière elle deux petits. Comment vont-ils survivre sans leur mère, dans la forêt et la montagne, alors que l’hiver commence à s’installer ?