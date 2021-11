Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 28 novembre dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

François Hollande à l’occasion de la sortie de son livre « Affronter » (Ed. Stock)

Rencontre avec Sylvain Tesson, Franz-Olivier Giesbert et Frédéric Beigbeder qui ont passé trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse (Aude). Ils racontent cette expérience dans un recueil publié aux Editions Fayard / Julliard : « Trois jours et trois nuits ».

Le live avec James Blunt : le chanteur et musicien britannique revient avec un nouvel album « The stars beneath my feet (2004-2021) ».