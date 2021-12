“13h15, le samedi” : « C'est beau un train la nuit », ce 4 décembre sur France 2

À découvrir ce 4 décembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « C'est beau un train la nuit » signé Clément Gargoullaud, Edouard Mounier et Thomas Courcelle.

Au plus fort de leur activité, au début des années 1980, les trains de nuit ont desservi 550 villes françaises. Et puis les vols à bas coût proposés par les compagnies aériennes, ainsi que le succès du TGV, ont fait disparaître la plupart ces trains lents, moins carbonés que leurs concurrents aérien et automobile.

C’est aujourd’hui le grand retour des trains de nuit, plébiscités et ressuscités, comme un retour vers le passé. “13h15, le samedi” est monté à bord du Paris-Portbou, une commune espagnole au nord de la Catalogne.

S’endormir dans un wagon-couchette à Paris et se réveiller quinze heures de voyage plus tard frais et dispos au bord de la mer, c’est le plaisir qu’offre ce mode de transport de plus en plus apprécié par des voyageurs sous le charme.

Rencontre avec Claire et Astrid, deux amies inconditionnelles du wagon-couchette ; le chef de bord Stéphane, le "Hibou", surnom donné aux contrôleurs de nuit ; Georges, ingénieur et historien, tellement passionné qu’il a consacré sa vie aux trains de nuit…