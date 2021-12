Quelques jours après sa déclaration de candidature à la présidentielle, Eric Zemmour sera l'invité de l'émission “Élysée 2022”, Jeudi 9 décembre en direct sur France 2, à partir de 21:05.

Le candidat répondra aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier et dévoilera son programme électoral dans le grand rendez-vous politique mensuel de France Télévisions, “Élysée 2022”.

Après l'interview place au grand débat avec un contradicteur politique.

Économie, vision de la France, Eric Zemmour débattra avec Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Plusieurs autres temps forts, pour rythmer ce nouveau rendez-vous politique :

"Paroles de Français" avec Francis Letellier, reportage en immersion à la rencontre des Français en région,

"Mon premier vote", une séquence où des primo-votants auront l’opportunité de questionner l’invité sur les thématiques qui les intéressent,

Le face-à-face avec un invité mystère, issu de la société civile.

En fin d’émission, l’édito de Nathalie Saint-Cricq et le verdict de Brice Teinturier, DG délégué d'Ipsos France : Eric Zemmour aura-t-il convaincu ou non les téléspectateurs ?

En 2ème partie de soirée, les téléspectateurs retrouveront Élysée 2022, le débrief, présenté par Léa Salamé et Laurent Guimier, avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et des personnalités de la société civile.