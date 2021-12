Téléthon 2021 : “Lumière sur les traitements” samedi à 09:30 sur France 2

La 35ème édition du Tététhon se poursuivra samedi 4 décembre dès 06:30 sur France 2 dans “Télématin” avec Maya Lauqué et Damien Thévenot avant une mise en lumière sur les traitements à partir de 09:30.

06:30 “Télématin”



Maya Lauqué, Damien Thévenot et leurs équipes proposeront un Télématin solidaire et fidèle à la cause du Téléthon, comme tous les ans.

Avec au programme des invités, des reportages, des rubriques consacrés à cette édition 2021.

09:30 Lumière sur les traitements

C’est depuis I-Stem, le plus grand laboratoire français de recherche dédié aux cellules souches, que Marine Vignes et Thomas Sotto vous présenteront les traitements novateurs et les dernières avancées scientifiques de l’année.

Ils seront accompagnés par Nicolas Chateauneuf, qui depuis Généthon, le haut lieu de la recherche génétique, reviendra pour nous sur les informations fondamentales concernant les maladies rares.

Vincent Valinducq a rejoint cette joyeuse équipe. Il a obtenu carte blanche pour nous faire découvrir un laboratoire aux recherches novatrices.

Entourés de malades et de leurs familles, de chercheurs et de médecins, nos animateurs partageront en direct la réalité quotidienne, les projets et les espoirs de leurs invités.