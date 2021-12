“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français », nouvel épisode ce 5 décembre sur France 2

A découvrir ce 5 décembre sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, un nouvel épisode de la série « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et Cyril Zhâ.

“13h15, le dimanche” a retrouvé en Normandie les boulangers Léa et Alexandre qui ouvrent sous tension leur chocolaterie La Cacaoterie à Forges-Les-Eaux, juste en face de leur deuxième boulangerie… avec un mois et demi de retard. Les clients seront-ils au rendez-vous ?

Et ce ne sont pas les clients qui manquent à Julie, patronne du bar PMU Le Palais, à Dieppe, dans le département de la Seine-Maritime. Pendant qu’elle installe ses décorations de Noël dans son établissement situé juste en face du palais de justice de la ville, les habitués du lieu commentent la campagne présidentielle…

Dans ce nouvel épisode, de nouveaux venus. Comme Yannick, infirmier libéral et maire de La Tour-d’Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, une commune de 680 habitants à la recherche d’un médecin généraliste.

Philippine Delaire, comédienne de 27 ans, fait également son entrée dans le "Feuilleton des Français" présenté par Laurent Delahousse. Pendant le confinement, elle a commencé à faire de courtes vidéos humoristiques sur le réseau social Instagram. Et ça marche fort… Aujourd’hui, elle compte 29 700 abonnés sur Instagram et se retrouve sur scène pour son tout premier one-woman show au Théâtre BO Saint-Martin, à Paris, dans lequel elle parle et se joue de la télévision.

Une autre Philippine et son compagnon Léo sont producteurs de lait bio dans le département de la Sarthe. A 26 ans, tout juste diplômés de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers, dans le département de Maine-et-Loire, ils viennent de reprendre une ferme laitière de 136 hectares avec 69 vaches Prim'Holstein…

Elise, une Havraise de 28 ans, a quitté son emploi dans la communication pour passer un CAP de pâtisserie en 2019. Elle s’est endettée auprès de sa banque pour réaliser son rêve, vendre des pâtisseries sur les marchés, et va enfin prendre possession de son camion avec lequel elle va commercialiser ses douceurs…