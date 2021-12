À découvrir ce 12 décembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, la série documentaire en 4 épisodes « Un cirque en hiver » signée Karine Comazzi, David Geoffrion, Frédéric Capron et Anne Cohen.

Cette série nous plonge dans le monde du cirque avec l’une de ses familles les plus emblématiques, les Bouglione, porteuse d’une tradition qui se transmet depuis huit générations… Les quatre frères Bouglione ont commencé à écrire cette saga au début du XXe siècle en misant notamment sur les animaux et la voltige.

L'autre clé de leur succès est l'acquisition, en 1934, du seul cirque "en dur" au monde : le Cirque d'Hiver, situé dans le XIe arrondissement de Paris. Aujourd’hui, tout a changé : le cirque est en pleine mutation. D’ici sept ans, la loi interdit la présence des animaux sauvages, tels que les fauves et les éléphants, dans les cirques. Alors, les Bouglione doivent réinventer l’histoire familiale…

Lorànt Deutsch prête sa voix au trapéziste qui, de sa hauteur de vue, prend du recul sur ce qui se passe désormais sur la piste. Et Gérard Lanvin fait revivre Joseph, le patriarche défunt qui raconte l’histoire du cirque d’hier, et l’histoire de cette famille Bouglione qui avait parié sur les animaux sauvages.

Certains numéros d’adresse ont aussi fait les belles heures de l’émission "La Piste aux étoiles", diffusée à la télévision de 1956 à 1978. Et puis, la cause animale s’est imposée. Fini, les fauves et les mastodontes. Rencontre avec la famille circassienne Casselly, dresseuse d’éléphants, qui a travaillé pendant des années au Cirque d’hiver.

Les numéros époustouflants de voltige présentés aux spectateurs sont, toujours et encore, l’une des recettes du succès du Cirque d’hiver de la famille Bouglione. Aimer le risque, pousser toujours plus loin les limites de l’exploit… pour faire frissonner ce public de grands et de petits.

C’est aux petits-enfants des patriarches Joseph et Rosa Bouglione que revient d’écrire la suite de la saga familiale. Sans renier la tradition, ils doivent s’adapter et faire évoluer leurs numéros. Et le cirque continue avec des artistes comme Adèle Fame s’est entraînée pendant des mois pour retrouver la piste après avoir été touchée par la Covid....