“20h30 en fêtes, le dimanche” : « Jean de La Fontaine retourne au château » ce 19 décembre sur France 2

Le magazine “20h30 en fêtes”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, revient à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce 19 décembre , “20h30 en fêtes, le dimanche” vous proposera de découvrir « Jean de La Fontaine retourne au château », une fable de Maia Boyé, Vincent Barral, Mathilde Rougeron.

Pour les 400 ans de Jean de La Fontaine, le château de Vaux-le-Vicomte a voulu redonner vie aux fameuses fables du poète :

« Le corbeau et le renard », « Le lièvre et la tortue », ou « la grenouille et le bœuf »… Le choix du château n’est pas un hasard, l’histoire de Jean de La Fontaine est intimement liée à Vaux-Le-Vicomte, et à son riche propriétaire, Nicolas Fouquet.

C’est grâce à ce promoteur des arts, bientôt destitué, arrêté et condamné à l’emprisonnement à vie sur l'ordre de Louis XIV que l’auteur est devenu célèbre à la fin du XVIIe siècle. Jean de La Fontaine a décidé de faire une petite visite à Vaux-le-Vicomte à laquelle il a convié le magazine “20h30 en fêtes, le dimanche”.