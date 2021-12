“Grands reportages” : « Quels reveillons ! », samedi 25 décembre sur TF1

La St Sylvestre est la fête la plus célébrée au monde ! Partout on s’embrasse, on danse, on trinque… Chaque année, quelques français décident de fêter « le réveillon de leur vie » : un réveillon atypique, à la recherche de traditions et légendes, un réveillon au bout du monde. Les équipes de “Grands Reportages” ont suivi 4 couples depuis les paysages immaculés et figés par le froid de Laponie jusqu’ aux iles perdues et sauvages de Colombie en passant par les dunes du désert marocain. Ils s’apprêtent tous à célébrer un réveillon... inoubliable !

Pour Mathieu et Alexandra, le réveillon de cette année rimera avec grand froid. Ils mettront le cap sur la Laponie finlandaise et plus précisément Rovaniemi : la patrie du Père Noel. Rencontre privilégiée avec le vieux Monsieur « Je suis très impressionnée, je l’ai attendu toute ma vie et me voilà près de lui...c’est une star internationale ! », pêche au trou, moto neige, ballade en traineau « y’a aucune vie, pas un bruit et c’est tapissé de blanc, c’est fou on est dans une carte postale ! » et surtout réveillon en plein air à -20 degrés auprès de chamans qui liront l’avenir dans de l’étain, selon une vielle tradition lapone .... Le couple s’apprête à vivre un réveillon féerique teinté de légendes ancestrales !

Thierry et Patricia, eux, vouent une passion à leur 4X4 et ... aux dunes ! Amoureux des déserts, c’est dans les dunes marocaines qu’ils passeront le cap de la nouvelle année dans l’ambiance des 1000 et 1 nuits. Mais les dunes de Chegaga font partie des plus sauvages et dangereuses du pays « le terrain est vierge, l’étendue de sable grandiose, on laisse la 1ère trace mais les dunes sont pointues et il ne faut pas arriver trop vite car si le nez de la voiture pique, ça peut-être dramatique... ». Si la route ne leur réserve pas de mauvaises surprises, ils arriveront alors pour le réveillon là où, au milieu de nulle part, les Touaregs ont dressé des tentes nomades. Feu dans le désert, danseuse du ventre, chants... leur réveillon, loin de tout, s’annonce folklorique.

Pierre, du haut de ses 76 ans, organise en Alsace, un voyage …dans le temps. Un réveillon au 18ème siècle. Avec lui, il embarquera dans son univers fantasque sa femme Rosemy et ses 90 invités. « Cette année sera sans doute le réveillon le plus abouti de ma vie ». D’ici là, Pierre ira négocier avec la mairie quelques détails qui lui semblent indispensables pour ne souffrir d’aucun anachronisme le soir de la nouvelle année « il serait insensé de conserver le drapeau républicain, il faut le remplacer par l’étendard royal comme il était coutume à l’époque. Quant au feu d’artifice, il est impératif ! Au 18ème siècle, il n’y avait pas de télé, le feu d’artifice était le spectacle de la soirée, un élément indispensable pour le passage à la nouvelle année ». Le 31 Décembre, Pierre deviendra le Cardinal et se fera appelé mon éminence. Tout est prévu : le château, les costumes, les menuets, les musiciens, le décor fleur de lys.... Ses invités se prendront-ils au jeu et se laisseront-ils emportés par l’esprit du siècle des Lumières ?

Enfin, bien dans leur époque, Céline et Mathieu ont fait un autre choix… Ils viennent de casser leur tirelire, démissionner et rendre leur appartement pour réaliser un rêve : un tour de l’Amérique latine pendant 7 mois ... Avec leur gros chien, ils vont découvrir le monde, parcourir 40 000 km et traverser 12 frontières ! Le point d’orgue de ce voyage : le réveillon! Ils ont prévu de le passer sur une petite île secrète et méconnue au large de la Colombie... une île qui n’apparait même pas dans les guides touristiques ! « Se retrouver seuls au monde, c’est ce dont on rêvait pour notre réveillon. Les cocotiers, la mer turquoise, les hamacs et aucun touriste ! » Le soir du 31, ils passeront une soirée typique avec les pécheurs du village « La bonne humeur c’est dans les gènes des Colombiens ! ». Mais surtout, ils effectueront la plongée la plus romantique du monde car cette île a un secret : à la nuit tombée, au contact de l’homme, les planctons de la mer deviennent phosphorescents comme une mer de diamants... « Jamais je n'ai vu un endroit comme ça sur terre et je pense qu’on ne reverra pas une telle chose de sitôt ! Si on arrive à voir les planctons, ce sera un réveillon magique et inoubliable ! »

Embarquement immédiat pour des réveillons extraordinaires aux quatre coins du monde !