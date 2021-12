“Reportages découverte” : « Noé, une comédie musicale rescapée du déluge » samedi 25 décembre sur TF1

Rarement un spectacle aura aussi bien porté son nom… « Noé, la force de vivre » ! Une comédie musicale librement inspirée du récit de la Genèse. C’est aussi une production rescapée, sauvée in extremis à plusieurs reprises, au gré de la crise sanitaire.

Cinq ans de travail, d’investissement et d’attente pour le producteur qui tient aussi le premier rôle. Autre défi… certains comédiens dont les rôles sont essentiels sont débutants dans la comédie musicale. Ils vont découvrir que jouer, chanter et danser en même temps est une sacrée gageure.

Pendant près d’un an et demi, une équipe de “Reportages découverte” a suivi la fabrication de cette incroyable comédie musicale, depuis la lecture des textes jusqu’à la première… devant 1800 personnes !

A la tête de ce projet fou, un artiste franco-arménien de 42 ans : Essaï Altounian. Mettre en scène le Déluge Universel, c’était son rêve... c’est devenu son cauchemar. « C’est mon chemin de croix. C’est comme si le bateau avait des fuites de partout et que je devais les colmater pour pouvoir le garder à flot ! ». C’est lui qui incarne Noé. L’artiste-compositeur-producteur a investi toutes ses économies dans cette comédie musicale.

De tous les comédiens choisis pour monter sur scène, Jade fait face aux plus grands défis. Essaï l’a choisie pour sa voix, chaude et puissante. Pourtant, ce mannequin de 23 ans n’a jamais joué la comédie, ni même pris de cours de théâtre… car ses parents s’y opposaient. Elle a trois mois pour apprendre à maitriser la scène et devenir la belle-fille de Noé. « Lusiné, c’est une femme fatale, donc elle doit être très sensuelle, elle doit être très affirmée, très sûre d’elle, ce que moi je ne suis pas forcément dans la vie de tous les jours ».

Parmi les neuf chanteurs du spectacle, il y a une petite pépite : Maëline, découverte dans l’émission « The Voice kids ». Plus tout à fait un bébé, mais pas encore une adolescente, à dix ans, elle va devoir surmonter sa timidité pour chanter plusieurs solos. « Quand le metteur en scène donne beaucoup d’explications en même temps, j’ai du mal à suivre ! » Sa maman l’accompagne partout. C’est elle qui gère le compte Instagram de sa graine de star.

Enfin, dans cette arche, il y a dix merveilleuses peluches animées. A 20 000 euros pièce c’est un peu le clou du spectacle. Mais l’une d’elles pose problème : une girafe à l’allure imparfaite et qui ralentit certaines scènes : « Je sais qu’elle est problématique et qu’elle pourrait être le grain de sable qui fait enrayer toute la machine », reconnait le producteur. Ces animaux sont plus vrais que nature et de leur effet sur le public dépend en grande partie le succès du spectacle de Essaï...