“20h30 en fêtes, le dimanche” : « Esprit de Noël, es-tu là ? » ce 26 décembre sur France 2

Le magazine “20h30 en fêtes”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, revient à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce 26 décembre , “20h30 en fêtes, le dimanche” vous proposera de découvrir « Esprit de Noël, es-tu là ? », une belle histoire de Noel, racontée par Lucile Aimard, Vincent Barral, Frederic Capron, Henri Desaunay et Benoit Viudes

Faites-vous partie de ceux qui adorent les fêtes de fin d’année, l’esprit sapin et guirlandes de Noël ? Ou de ceux qui redoutent les repas de famille qui n’en finissent plus ?

Antoine et ses amis appartiennent définitivement à la première catégorie. Ils se sont rencontrés à l’école, ils voulaient tous devenir comédiens, et se sont lancé un défi : dépoussiérer et reconquérir l’esprit de Noël, en chanson.

Adieu la chorale qui sent la naphtaline, bienvenue à la « Norale » ! Et un beau jour, comme dans un conte de Noël, un producteur les a contactés…