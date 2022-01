“Reportages découverte” : « Des femmes et des hommes de lettres pas comme les autres », samedi 8 janvier sur TF1

Ils nous apportent les nouvelles… bonnes comme mauvaises. Les petits cadeaux… comme les factures. La France compte 65000 facteurs qui parcourent le territoire, à vélo ou en voiture.

Avec le développement des courriels et des livraisons, il y a moins de lettres mais plus de colis à distribuer. Surtout, le facteur crée un lien social avec des personnes isolées et généralement âgées. Il est celui qui apporte, bien plus que le courrier, du réconfort et une présence à ces clients parfois fragiles. Certains d’entre eux travaillent en altitude ou dans des zones isolées et leurs tournées s’apparentent parfois à un parcours du combattant.

Pendant plusieurs mois une équipe de “Reportages découverte” a accompagné, ces facteurs pas comme les autres… sur la route des lettres.

Voilà vingt ans qu’Audrey réalise ses tournées dans les vallées reculées de l’Aude.

En plus des courriers, elle distribue désormais médicaments et repas. Elle rend des petits services aux habitants avec lesquels elle a créé un une relation de confiance.

Etre factrice est plus qu’un travail, c’est une vocation : « ici, je suis le dernier rempart contre la désertification. Quand je rentre chez moi, je me dis que j’ai été utile et que cela ne m’a rien couté. »

Moïse est le facteur de Maripasoula, une des villes les plus isolées de Guyane. Il n’existe aucune route pour s’y rendre. Le courrier arrive ici par pirogue ou, plus rarement, par avion. Sa tournée peut durer jusqu’à trois jours. « Parfois les maisons ont des boites aux lettres mais il n’y a aucune adresse et je dois m’assurer que le courrier arrive bien aux destinataires ». La tournée de Moïse est souvent mouvementée, il va nous emmener sur des pistes forestières où il risque en cas de forte pluie de s’embourber.

Sur l’île d’Aix, on pourrait croire que la tournée de Catherine n’est qu’une formalité : seulement 140 boîtes aux lettres à garnir. Mais la factrice est tributaire des horaires des bateaux et de la météo. En été avec l’arrivée des touristes, le nombre de colis est multiplié par dix. La livraison à vélo devient alors un exercice de slalom entre les vacanciers insouciants. « Pendant leurs congés ici, les gens se font livrer de tout, y compris les soldes ou leurs bagages. En fait j’ai deux vies totalement différentes en fonction des saisons ».

Mais être facteur, c’est aussi un travail physique. Didier, lui, est un grand sportif. Dans la vallée du Queyras, sa tournée l’emmène à plus de 2000 mètres d’altitude. Il met un point d’honneur à l’accomplir été comme hiver. « Il faut être en forme pour faire une tournée ici. C’est une succession de petites montées qui sont assez raides. »

Le facteur des Hautes-Alpes, une figure locale, va annoncer aux habitants qu’il sera bientôt en retraite.