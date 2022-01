“20h30, le samedi” célèbre des voitures mythiques ce 8 janvier sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” célèbre des voitures mythiques, comme la Porsche de James Dean et la Renault 4L...

Le jour où > James Dean et la Porsche maudite

Le 30 septembre 1955, James Dean est fauché en pleine gloire, au volant de sa Porsche 550 Spyder. Celui qui était devenu le symbole de la jeunesse rebelle, avec le film La Fureur de vivre, devient alors un mythe. Toute l’Amérique pleure la mort de l’acteur prodige qui a été le seul dans l’histoire du cinéma à avoir été nommé deux fois pour un Oscar, à titre posthume, pour A l’est d’Eden et Géant.

Mais qu’est-ce qui a vraiment tué James Dean ? Est-ce sa passion pour la vitesse ? Ou bien cette voiture mythique dont certains murmurent qu’elle était maudite ?

Actu > La saga de la 4L

La Renaut 4L vient de fêter ses 60 ans ! Cela fait maintenant trente ans que sa fabrication s’est arrêtée, et pourtant, elle continue à faire partie de la mémoire collective. Elle est la voiture française qui s’est le plus exportée dans le monde, dans une centaine de pays. Et on en trouve dans tous les albums de famille.

Samedi soir, ce n’est pas une histoire de mécanique, mais bien une histoire d’amour et d’amitié que "20h30 le samedi" raconte, celle des Français et des Françaises avec une voiture qui les a accompagnés toute leur vie, les a vus grandir, partir en vacances, s’émanciper…

Bonus > L’aubergine, l’ancêtre des pervenches

L’époque de la 4L, c’est aussi celle des pervenches. Elles ont arpenté les rues des grandes villes françaises jusqu’en 2018 pour dresser des contraventions de stationnement. Mais avant de s’appeler les pervenches, on les appelait… les aubergines !